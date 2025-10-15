Προσφορές που δεν χάνονται!
Με τα Ο’Joy Deals η απόκτηση του δικού σας νέου Omoda ή Jaecoo γίνεται πιο προσιτή από ποτέ!
Μη χάσετε την ευκαιρία και επιλέξτε σήμερα το δικό σας. Τα O’Joy Deals αφορούν περιορισμένο αριθμό οχημάτων.
Οι φωτογραφίες και οι περιγραφές των οχημάτων που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας είναι ενδεικτικές. Λάβετε υπόψη ότι το πραγματικό όχημα καθώς και η διαθεσιμότητα εξοπλισμού ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις προδιαγραφές ή/και τις φωτογραφίες. Για ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα στην ελληνική αγορά, τη διαθεσιμότητα και τον εξοπλισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε πάντοτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο πριν από την παραγγελία.
*Το μέγιστο συνολικό όφελος εώς €12.000 ισχύει για το μοντέλο OMODA 5 EV Comfort. Το ποσό αυτό προκύπτει από τον συνδυασμό της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», της τρέχουσας προωθητικής ενέργειας O’Joy Deals και του πιθανού όφελος απόσυρσης. Σημειώνεται ότι το τελικό ύψος του οφέλους διαφέρει ανά μοντέλο και έκδοση, ανάλογα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».
**Η τιμή που δίνεται για άμεση, εφάπαξ εξόφληση (μετρητοίς) ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τo Άτοκο Πρόγραμμα.
***Ο υπολογισμός του ΣΕΠΠΕ βασίζεται στην υπόθεση ότι η σύμβαση δανείου ισχύει για όλη τη διάρκειά της και οι δόσεις καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Η χρηματοδότηση χορηγείται από τη Santander Consumer Finance – Ελληνικό Υποκατάστημα (αρ. ΓΕΜΗ 157543860001, Μαρούσι Αττικής) κατόπιν θετικής αξιολόγησης.
Επικοινωνία
ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ! Αποκτήστε το OMODA ή το JAECOO σας με τα αποκλειστσικά O’Joy Deals. Η απόλυτη ευκαιρία για ένα premium urban-tech ή ένα luxury off-road αυτοκίνητο είναι εδώ, αλλά ο χρόνος τελειώνει.
Η ειδική προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Campaign | All models
"*" indicates required fields