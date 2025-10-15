Jaecoo7Shs PSelect Carousel Microsite 420x840 02
ΤΟ ΘΕΛΩ

Προσφορές που δεν χάνονται!

Με τα Ο’Joy Deals η απόκτηση του δικού σας νέου Omoda ή Jaecoo γίνεται πιο προσιτή από ποτέ!
Μη χάσετε την ευκαιρία και επιλέξτε σήμερα το δικό σας. Τα O’Joy Deals αφορούν περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

Μοναδικός Εξοπλισμός – Γιατί να επιλέξετε το OMODA 5 EV
omoda
Εξαιρετική Αυτονομία WLTP 430 χλμ. 🔋🛣️
omoda
Ταχεία Φόρτιση DC σε Λιγότερο από 30 Λεπτά ⚡
omoda
Euro NCAP 5 Αστέρων & 16 Συστήματα ADAS 🛡️
omoda
Φουτουριστικός Σχεδιασμός 'Art in Motion' ✨
omoda
Ψηφιακή Καμπίνα Πολλαπλών Οθονών 🖥️
omoda
Συναρπαστική Επιτάχυνση EV: σε μόνο 7,3 sec από 0-100km/h 🚀
Μοναδικός Εξοπλισμός – Γιατί να επιλέξετε το JAECOO 7 SHS
omoda
Εξαιρετική Αυτονομία έως 1.200 χιλιόμετρα 🔋
omoda
Δυνατότητα Ταχείας Φόρτισης DC ⚡
omoda
Ολοκληρωμένη Ασπίδα Προστασίας με 18 Συστήματα ADAS 🛡️
omoda
Πολυτελής Εσωτερική Τεχνολογία και Άνεση ✨
omoda
Εξωτερική Παροχή Ισχύος V2L (Vehicle-to-Load) 🔌
omoda
Ευρύχωρη & Ευέλικτη Διαμόρφωση Καμπίνας εώς 1.265 λίτρα 📦

Οι φωτογραφίες και οι περιγραφές των οχημάτων που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας είναι ενδεικτικές. Λάβετε υπόψη ότι το πραγματικό όχημα καθώς και η διαθεσιμότητα εξοπλισμού ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις προδιαγραφές ή/και τις φωτογραφίες. Για ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα στην ελληνική αγορά, τη διαθεσιμότητα και τον εξοπλισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε πάντοτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο πριν από την παραγγελία.
*Το μέγιστο συνολικό όφελος εώς €12.000 ισχύει για το μοντέλο OMODA 5 EV Comfort. Το ποσό αυτό προκύπτει από τον συνδυασμό της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», της τρέχουσας προωθητικής ενέργειας O’Joy Deals και του πιθανού όφελος απόσυρσης. Σημειώνεται ότι το τελικό ύψος του οφέλους διαφέρει ανά μοντέλο και έκδοση, ανάλογα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».
**Η τιμή που δίνεται για άμεση, εφάπαξ εξόφληση (μετρητοίς) ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τo Άτοκο Πρόγραμμα.
***Ο υπολογισμός του ΣΕΠΠΕ βασίζεται στην υπόθεση ότι η σύμβαση δανείου ισχύει για όλη τη διάρκειά της και οι δόσεις καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Η χρηματοδότηση χορηγείται από τη Santander Consumer Finance – Ελληνικό Υποκατάστημα (αρ. ΓΕΜΗ 157543860001, Μαρούσι Αττικής) κατόπιν θετικής αξιολόγησης.

Επικοινωνία

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ! Αποκτήστε το OMODA ή το JAECOO σας με τα αποκλειστσικά O’Joy Deals. Η απόλυτη ευκαιρία για ένα premium urban-tech ή ένα luxury off-road αυτοκίνητο είναι εδώ, αλλά ο χρόνος τελειώνει.

Η ειδική προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Campaign | All models

"*" indicates required fields

This field is hidden when viewing the form
Checkbox get in touch
Επιθυμώ να επικοινωνείτε μαζί μου αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της OMODA | JAECOO χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κανάλια επικοινωνίας:
Checkbox policy*