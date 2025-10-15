Αποκτήστε το άνετο και στυλάτο OMODA 5 EV με O’Joy Deals και επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά από €25.500 και εφάπαξ εξόφληση. Εναλλακτικά επιλέξτε το Άτοκο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης και οδηγήστε το από €400 τον μήνα. Ενδεικτικό παράδειγμα χρηματοδότησης ”’Ατοκο πρόγραμμα 0.0%” : Μοντέλο Omoda 5 EV Comfort αξίας με επιδότηση €35.500, Προκαταβολή €12.650, Χρηματοδοτούμενο ποσό €23.630 (συμπερ. χρηματοδοτούμενη ασφάλεια δανείου), Διάρκεια δανείου 60 μήνες, Μηνιαία Δόση €400, Η πρώτη δόση μπορεί να παρουσιάζει μικρή απόκλιση. Διαχειριστικά έξοδα €280, Κόστος ασφάλισης δανείου €780, Ονομαστικό επιτόκιο 0,0% πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75. ΣΕΠΠΕ 2,46%. Το συνολικό ποσό που θα έχει καταβληθεί στη λήξη του δανείου είναι €24.280.***

Αποκτήστε το super αποδοτικό JAECOO 7 SHS-P με O’Joy Deals από €33.490 και εφάπαξ εξόφληση. Εναλλακτικά επιλέξτε το Άτοκο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης και απολαύστε 1.200 και πλέον χιλιόμετρα αυτονομίας, από €430 τον μήνα. Ενδεικτικό παράδειγμα χρηματοδότησης ”’Ατοκο πρόγραμμα 0.0%” : Μοντέλο Jaecoo 7 SHS-P Select αξίας με επιδότηση €38.490, Προκαταβολή €13.920, Χρηματοδοτούμενο ποσό €25.409 (συμπερ. χρηματοδοτούμενη ασφάλεια δανείου), Διάρκεια δανείου 60 μήνες, Μηνιαία Δόση €430, Η πρώτη δόση μπορεί να παρουσιάζει μικρή απόκλιση. Διαχειριστικά έξοδα €280, Κόστος ασφάλισης δανείου €839, Ονομαστικό επιτόκιο 0,0% πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75. ΣΕΠΠΕ 2,42%. Το συνολικό ποσό που θα έχει καταβληθεί στη λήξη του δανείου είναι €26.080.***

Ξεχάστε το συνηθισμένο. Το JAECOO 7 Select δεν είναι απλά ένα SUV, είναι η δύναμη που ζητήσατε. Με ασυμβίβαστη τεχνολογία και design που μαγνητίζει, είναι έτοιμο να κατακτήσει κάθε δρόμο—από την καθημερινή ρουτίνα μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Τολμήστε να ξεχωρίσετε. Αποκτήστε το τώρα με τα O’Joy Deals, με τιμή εκκίνησης μόλις €28.900 και άμεση εξόφληση.

Οι φωτογραφίες και οι περιγραφές των οχημάτων που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας είναι ενδεικτικές. Λάβετε υπόψη ότι το πραγματικό όχημα καθώς και η διαθεσιμότητα εξοπλισμού ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις προδιαγραφές ή/και τις φωτογραφίες. Για ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα στην ελληνική αγορά, τη διαθεσιμότητα και τον εξοπλισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε πάντοτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο πριν από την παραγγελία.

*Το μέγιστο συνολικό όφελος εώς €12.000 ισχύει για το μοντέλο OMODA 5 EV Comfort. Το ποσό αυτό προκύπτει από τον συνδυασμό της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», της τρέχουσας προωθητικής ενέργειας O’Joy Deals και του πιθανού όφελος απόσυρσης. Σημειώνεται ότι το τελικό ύψος του οφέλους διαφέρει ανά μοντέλο και έκδοση, ανάλογα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

**Η τιμή που δίνεται για άμεση, εφάπαξ εξόφληση (μετρητοίς) ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τo Άτοκο Πρόγραμμα.

***Ο υπολογισμός του ΣΕΠΠΕ βασίζεται στην υπόθεση ότι η σύμβαση δανείου ισχύει για όλη τη διάρκειά της και οι δόσεις καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Η χρηματοδότηση χορηγείται από τη Santander Consumer Finance – Ελληνικό Υποκατάστημα (αρ. ΓΕΜΗ 157543860001, Μαρούσι Αττικής) κατόπιν θετικής αξιολόγησης.